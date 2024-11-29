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Мутировавшая Цири и новые земли —первые детали The Witcher 4

Андрей Квасков
13 декабря 14:14
3249
1 минута на чтение
Главным анонсом TGA 2024 стал первый трейлер The Witcher 4, после которого CD Projekt RED поделилась первыми деталями.

Главной героиней игры станет Цири. Своей выбор центрального персонажа разработчики описали так:
CD Projekt RED
Речь всегда шла о ней, начиная с Саги из книг. Она удивительный и многогранный персонаж. И, конечно же, мы уже попрощались с Геральтом в качестве протагониста.
В отличие от Белого Волка, у игроков будет больше свободы в формировании характера Цири.
CD Projekt RED
Она на самом деле собирается стать Ведьмаком. Она хочет фактически создать собственный кодекс, но на своих условиях. То, как Цири расправляется с монстрами и выполняет задания, — это ее уникальный стиль. Это также открывает больше пространства для рассказа разных историй.
Цири будет одновременно и ведьмаком, и чародейкой, что отразится и на геймплее. В трейлере можно увидеть, как героиня наполняется силой воды, а одним из видов оружия станет цепь.
CD Projekt RED
Цири не просто мутировала, она — источник, мощный источник. Особое существо, которое как бы соединяет два мира ведьмаков и колдунов.
Другие детали:
  • Показанный в ролике монстр Баук, чудовище из сербской мифологии, которое чувствует страх и может парализовать жертву;
  • CDPR вдохновляется не только мифологией, но и, например, Cyberpunk 2077: бой с Химерой из Phantom Liberty стал ориентиром на пути к созданию более крупных монстров;
  • Композитором выступает Петр Адамчик, который ранее работал с Thronebreaker: The Witcher Tales, Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty;
  • Игра создается на Unreal Engine 5, а трейлер записан на еще неанонсированных видеокартах от NVIDIA;
  • Дадут исследовать новые земли и регионы мира;
  • Деревня из ролика находится на самом Севере мира «Ведьмака».
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Андрей Квасков
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