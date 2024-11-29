Мутировавшая Цири и новые земли —первые детали The Witcher 4

Главным анонсом TGA 2024 стал первый трейлер The Witcher 4, после которого CD Projekt RED поделилась первыми деталями.
Главной героиней игры станет Цири. Своей выбор центрального персонажа разработчики описали так:
CD Projekt RED
Речь всегда шла о ней, начиная с Саги из книг. Она удивительный и многогранный персонаж. И, конечно же, мы уже попрощались с Геральтом в качестве протагониста.
В отличие от Белого Волка, у игроков будет больше свободы в формировании характера Цири.
CD Projekt RED
Она на самом деле собирается стать Ведьмаком. Она хочет фактически создать собственный кодекс, но на своих условиях. То, как Цири расправляется с монстрами и выполняет задания, — это ее уникальный стиль. Это также открывает больше пространства для рассказа разных историй.
Цири будет одновременно и ведьмаком, и чародейкой, что отразится и на геймплее. В трейлере можно увидеть, как героиня наполняется силой воды, а одним из видов оружия станет цепь.
CD Projekt RED
Цири не просто мутировала, она — источник, мощный источник. Особое существо, которое как бы соединяет два мира — ведьмаков и колдунов.
Другие детали:
Показанный в ролике монстр — Баук, чудовище из сербской мифологии, которое чувствует страх и может парализовать жертву;
CDPR вдохновляется не только мифологией, но и, например, Cyberpunk 2077: бой с Химерой из Phantom Liberty стал ориентиром на пути к созданию более крупных монстров;
Композитором выступает Петр Адамчик, который ранее работал с Thronebreaker: The Witcher Tales, Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty;
Игра создается на Unreal Engine 5, а трейлер записан на еще неанонсированных видеокартах от NVIDIA;
Дадут исследовать новые земли и регионы мира;
Деревня из ролика находится на самом Севере мира «Ведьмака».
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