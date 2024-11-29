Мутировавшая Цири и новые земли —первые детали The Witcher 4

Она на самом деле собирается стать Ведьмаком. Она хочет фактически создать собственный кодекс, но на своих условиях. То, как Цири расправляется с монстрами и выполняет задания, — это ее уникальный стиль. Это также открывает больше пространства для рассказа разных историй.