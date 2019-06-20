В рамках пресс-тура нового фильма о Человеке-пауке Кевин Файги пообщался с журналистами. Они не ограничились только вопросами о картине про дружелюбного соседа. Издание ComicBook спросило у Файги, стоит ли в ближайшем будущем ждать появления в киновселенной Marvel каких-то именитых актёров. Например, Киану Ривза.

Мы говорим с ним каждый раз, когда делаем новый фильм. Болтаем с Киану об этом. Я не знаю точно, присоединиться ли он к MCU и когда это случится, но мы очень хотим найти правильный путь для этого. Кевин Файги

Файги рассказал, что это чем-то похоже на ситуацию Джейка Джилленхола. Студия также обсуждала его появление в киновселенной достаточно долго, пока не появилась идеально подходящая для Джилленхола роль Мистерио.

Сейчас Киану Ривзу прочат роль в «Вечных» — фильме, который расскажет о конфликте двух высших рас, созданных могущественными Целестиалами (к ним принадлежит Эго из вторых «Стражей Галактики»): благородных и бессмертных Вечных и жестоких созданий, известных как Девианты.