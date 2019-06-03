Портал MCU Cosmic с ссылкой на свои источники сообщает, что Marvel Studios заинтересована в Киану Ривзе и хочет видеть актёра в грядущей картине «Вечные». Якобы с Ривзом уже ведут переговоры, но никаких подробностей о роли нет — переговоры ещё даже не завершены.

Если всё пройдёт удачно, то актёр присоединится к Анджелине Джоли и Ричарду Мэддену, об участии которых ранее сообщали СМИ. Известно, что Джоли играет могущественную Серси, а Мэдден воплотит благородного Икара. Других деталей об актёрском составе нет.

Впрочем, о сюжете картины тоже ничего неизвестно — вероятно, о «Вечных» расскажут этим летом, после премьеры нового «Человека-паука». Режиссёром фильма выступает Хлоя Чжао, снявшая ранее лишь полнометражные картины «Наездник» и «Песни, которым меня научили братья». Сценарий написали братья Райан и Мэттью Фирпо.

«Вечные» расскажут о конфликте двух высших рас, созданных могущественными Целестиалами (к ним принадлежит Эго из вторых«Стражей Галактики»): благородных и бессмертных Вечных и жестоких созданий, известных как Девианты. Эти два народа воюют друг с другом на протяжении всей известной истории человечества, всегда оставаясь за кулисами. Самые известные представители Вечных — это Икар (манипулирует космической энергией), Серси (иллюзии и манипуляция материей) и Фина (она же Азура, невероятно cильная и ловкая даже для богов). В центре сюжета будет лежать любовная линия Икариса и Серси.