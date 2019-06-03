Слух дня: Киану Ривз ведёт переговоры о роли в «Вечных» — новом фильме Marvel Кот-редактор 03.06.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Портал MCU Cosmic с ссылкой на свои источники сообщает, что Marvel Studios заинтересована в Киану Ривзе и хочет видеть актёра в грядущей картине «Вечные». Якобы с Ривзом уже ведут переговоры, но никаких подробностей о роли нет — переговоры ещё даже не завершены. Если всё пройдёт удачно, то актёр присоединится к Анджелине Джоли и Ричарду Мэддену, об участии которых ранее сообщали СМИ. Известно, что Джоли играет могущественную Серси, а Мэдден воплотит благородного Икара. Других деталей об актёрском составе нет. Впрочем, о сюжете картины тоже ничего неизвестно — вероятно, о «Вечных» расскажут этим летом, после премьеры нового «Человека-паука». Режиссёром фильма выступает Хлоя Чжао, снявшая ранее лишь полнометражные картины «Наездник» и «Песни, которым меня научили братья». Сценарий написали братья Райан и Мэттью Фирпо. «Вечные» расскажут о конфликте двух высших рас, созданных могущественными Целестиалами (к ним принадлежит Эго из вторых«Стражей Галактики»): благородных и бессмертных Вечных и жестоких созданий, известных как Девианты. Эти два народа воюют друг с другом на протяжении всей известной истории человечества, всегда оставаясь за кулисами. Самые известные представители Вечных — это Икар (манипулирует космической энергией), Серси (иллюзии и манипуляция материей) и Фина (она же Азура, невероятно cильная и ловкая даже для богов). В центре сюжета будет лежать любовная линия Икариса и Серси. Читайте также Marvel Studios запускают в производство фильм про расу Вечных 17.05.2018 Для этого студия нанимает сценаристов из «Чёрного списка». Вопреки названию, это список лучших нереализованных сценариев Голливуда! Слух дня: кто сыграет в будущих фильмах киновселенной Marvel? 23.03.2019 Неожиданные возвращения в «Мстителях: Финал», злодеи в «Чёрной вдове» и «Шанг-Чи», гомосексуал в «Вечных» и предварительный список актёров в третьих «Стражах Галактики». Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: