На площадке CrowdRepublic стартовал предзаказ трёх художественных книг по фантастической вселенной Shadowrun «Секреты силы» Роберта Н. Чаретта.

В каждой книге рассказана своя история, но вместе они связаны общим сюжетом и персонажами. Главным героем выступает Сэм Вернер, отказавшийся от успешной карьеры в мегакорпорации ради призрачного шанса найти пропавшую сестру. Романы показывают, как Вернер превращается из обычного человека в того самого бегущего в тени, уличного наёмника.

В трилогию входят «Никогда не связывайся с драконом», «Тщательно выбирай врагов» и «Найди свою правду». Вот как звучит аннотация первого романа:

Начало 21 века. В день начала новой эры по календарю Майя в мир вернулось волшебство. Над городами воспарили драконы, среди людей появились орки, эльфы, дварфы и тролли, а множество людей по всему миру обрели магические силы и начали слышать голоса духов. И теперь могущественные мегакорпорации правят судьбами, в равной степени используя сверхсовременные технологии и оккультные секреты, аугментированных агентов и древних чудовищ. В этом мире и разворачивается история Сэма Вернера, талантливого ученого, ставшего жертвой корпоративных интриг и расовых предубеждений. Он пытался наладить свою жизнь в аркологии корпорации Ренраку, но все пошло наперекосяк после исчезновения его сестры. Чтобы найти ее и добиться шанса на лучшее будущее, Сэм оставляет старую жизнь позади, бросает вызов могущественным врагам и погружается в новый мир — мир бегущих в тенях.

Три книги обойдутся в 1190 рублей — по отдельности их покупать нельзя. Их планируют доставлять сразу после готовности: первую в июле, вторую в августе, третью в сентябре. Можно выбрать вариант, чтобы все три книги прислали сразу вместе в сентябре. Из дополнительных наград доступны стартовый набор шестой редакции Shadowrun, а также наборы игральных костей.

Проект будет длиться ещё 32 дня — сейчас он собрал чуть больше 100 тысяч рублей. За 400 тысяч участники получат закладки, а за 600 тысяч — наклейки.