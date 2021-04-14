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    Новости

    На CrowdRepublic открылся предзаказ стартового набора ролевой игры Cyberpunk RED

    14 апреля 2021
    Кот-император
    14.04.2021
    401
    1 минута на чтение
    На CrowdRepublic открылся предзаказ стартового набора ролевой игры Cyberpunk RED

    На площадке CrowdRepublic открылся предзаказ стартового набора Cyberpunk RED — новой редакции знаменитой настольной ролевой игры Cyberpunk, которая легла в основу Cyberpunk 2077. Игра продолжает события Cyberpunk 2020 и служит своего рода мостиком к 2077 — действие RED разворачивается в 2045-м, уже после взрыва в Арасака-Тауэр и смерти Джонни Сильверхенда, но до рождения Ви.

    Основная механика — бросок игральной кости d10. К выпавшему результату добавляются значения нужного навыка и параметра, сумма сравнивается со сложностью. Если преодолели, то всё получилось. Для подсчёта урона используются d6 (привычные шестигранники). Создание и развитие персонажей строится на системе «Ролей», которых зависит список индивидуальных «профессиональных навыков», а также уникальная спецспособность, недоступная всем остальным.

    На CrowdRepublic открылся предзаказ стартового набора ролевой игры Cyberpunk RED 1

    В набор входят:

    • краткие правила;
    • набор игральных костей: два десятигранника (d10) и четыре шестигранника (d6);
    • шесть готовых персонажей: рокербой (голос улиц, звезда-вдохновитель), фиксер (переговорщик-посредник), соло (элитная машина для убийства), кочевник (гонщик, любитель тачек), нетраннер (хакер) и техник (мастер на все руки).
    • путеводитель по миру игру;
    • двухсторонние игровые поля;
    • набор фишек и персонажей и транспорта (2 фишки для каждой роли, 7 NPC, 2 автомобиля и мотоцикла);
    • буклет-памятка.

    Стартовый набор на предзаказе обойдётся в 1590 рублей (1990 рублей РРЦ). Вдобавок можно заказать брендированные кубики от Q-Workshop и наборы миниатюр. Доставить обещают в сентябре.

    Издатель планирует выпустить и полную версию книги правил — но позже.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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