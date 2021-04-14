На CrowdRepublic открылся предзаказ стартового набора ролевой игры Cyberpunk RED

На площадке CrowdRepublic открылся предзаказ стартового набора Cyberpunk RED — новой редакции знаменитой настольной ролевой игры Cyberpunk, которая легла в основу Cyberpunk 2077. Игра продолжает события Cyberpunk 2020 и служит своего рода мостиком к 2077 — действие RED разворачивается в 2045-м, уже после взрыва в Арасака-Тауэр и смерти Джонни Сильверхенда, но до рождения Ви.
Основная механика — бросок игральной кости d10. К выпавшему результату добавляются значения нужного навыка и параметра, сумма сравнивается со сложностью. Если преодолели, то всё получилось. Для подсчёта урона используются d6 (привычные шестигранники). Создание и развитие персонажей строится на системе «Ролей», которых зависит список индивидуальных «профессиональных навыков», а также уникальная спецспособность, недоступная всем остальным.
В набор входят:
- краткие правила;
- набор игральных костей: два десятигранника (d10) и четыре шестигранника (d6);
- шесть готовых персонажей: рокербой (голос улиц, звезда-вдохновитель), фиксер (переговорщик-посредник), соло (элитная машина для убийства), кочевник (гонщик, любитель тачек), нетраннер (хакер) и техник (мастер на все руки).
- путеводитель по миру игру;
- двухсторонние игровые поля;
- набор фишек и персонажей и транспорта (2 фишки для каждой роли, 7 NPC, 2 автомобиля и мотоцикла);
- буклет-памятка.
Стартовый набор на предзаказе обойдётся в 1590 рублей (1990 рублей РРЦ). Вдобавок можно заказать брендированные кубики от Q-Workshop и наборы миниатюр. Доставить обещают в сентябре.
Издатель планирует выпустить и полную версию книги правил — но позже.
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