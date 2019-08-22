Hobby World запустили предзаказ художественных книг по вселенной BattleTech. Это переиздание трилогии «Сага о Легионе Серой Смерти» Уильяма Г. Кита в новом переводе (выполнен редакцией HW), куда входят три романа суммарным объёмом свыше тысячи страниц:

«Решающая битва в Громовом ущелье»

«Звезда наёмников»

«Цена славы»

Кроме того, в издание войдёт и подборка дополнительных материалов вроде исторической справки о вселенной, чертежей мехов, карты планет и описания миров.

Три книги обойдутся в 1190 рублей за предзаказ (РРЦ — 1470 рублей), их обещают доставить к декабрю этого года. В качестве бонуса вы можете заказать через CrowdRepublic апрельский номер «Мира фантастики», посвящённый BattleTech! Таких номеров у площадки всего тридцать.

Сбор средств будет идти ещё 33 дня (до 20-х чисел сентября).

«Сага о Легионе Серой Смерти» — уже вторая книжная фантастическая серия, которой стало заниматься издательство Hobby World. Ранее наши коллеги выпустили линейку повестей в жанре лавкрафтианского детектива по вселенной мифов Ктулху и настолок FFG.