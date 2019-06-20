У наших коллег из Hobby World на CrowdRepublic продолжается сбор средств на выпуск новых повестей из серии «Ужас Аркхэма». За неделю участники пожертвовали почти 350 тысяч рублей. Сбор будет идти ещё три недели — до 11 июля.

На этот раз повести две — «Гнев бездны» Ричарда Ли Байнерса и «Глубинные врата» Криса Джексона. Первая рассказывает историю астронома Нормана Уитерса, который пытается разгадать научные загадки ценой собственной жизни. Вторая посвящена мореплавателю Сайласу Маршу и его вечной борьбе с ужасными кошмарами. Книги оформлены цветными иллюстрациями.

Кроме того, в дополнение к книгам участники получат эксклюзивные альтернативные карты персонажей для карточной игры «Ужас Аркхэма». Один комплект из двух книг и набора карт обойдётся в 780 рублей.

В 2018 году Hobby World уже издавали книги по вселенной «Ужас Аркхэма». Тогда кампанию поддержали 500 человек, которые вместе пожертвовали почти 800 тысяч рублей. Благодаря их поддержке книги стали красивее — у них твердая лакированная обложка, а внутри — закладка-ляссе. Две новых книги в текущей кампании будут изданы сразу в таком же варианте.

Издательство также поделилось статьёй о том, как собирать колоды для карточной версии «Ужаса Аркхэма».