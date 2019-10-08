Новость для поклонников «Героического понедельника»!

На Kickstarter стартовал проект по сбору средств на разработку пошаговой стратегии Heroes Project. По сути, это духовная и идейная наследница Heroes of Might & Magic, в которой игрок развивает замки, путешествует отрядом персонажей, собирает ресурсы и командует армией в бою. Всё как мы любим. Вдобавок к этому — нарисованная от руки графика, напоминающая Darkest Dungeon.

Планы у автора амбициозные: он собирается разработать 40-часовую кампанию, создать девять рас (им соответствуют мировоззрения из D&D), прописать небольшие сценарии с принятием решений, проработать путешествие по глобальной карте и оформить механику сражений на гексагональной карте.

Правда, разработка находится на очень-очень ранних этапах. Автор лишь отрисовал кучу спрайтов и подготовил несколько композиций. В ближайшие три месяца он планирует выпустить демо-версию с двумя замками — людьми и нежитью,— в которой можно нанимать бойцов и проводить бои. В течение года он выпустит второе демо, где будут элементы кампании.

Прогнозируемая дата релиза — декабрь 2023 года. Всё из-за того, что автор работает над проектом один. Раньше он занимался им вне основной работы, а теперь решил пойти на Kickstarter, чтобы получить финансирование. Ни о каких издателях речи не идёт — по-крайней мере, пока.

Сбор средств будет идти ещё почти полтора месяца. Пока что разработчику занесли 373 доллара из требуемой суммы в примерно 11 тысяч. Но у него ещё всё впереди!