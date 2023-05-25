На KION выйдет российский аниме-сериал «Амура»

Институт развития интернета подтвердил, что в разработке находится российский аниме-сериал «Амура», про который давно не было новостей.

Отмечается, что прямо сейчас идет процесс доработки сценария. Когда начнется непосредственно производство, не уточняется.

Напомним, в центре сюжета будет 20-летняя девушка Аня Вдовина, которую продали в сексуальное рабство в Японии, после чего она бросает вызов миру якудза и становится смертельным бойцом по прозвищу Амура.

Режиссером числится Игорь Волошин («Физрук»), а озвучкой должны заняться Юрий Колокольников, Елена Лядова и Джунсуке Киносита.

Изначально предполагалось, что в проекте будет восемь эпизодов по 50 минут, но концепт уже могли изменить.

Аниме-сериал должен выйти в онлайн-кинотеатре KION.