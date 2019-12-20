К премьере девятого эпизода «Звёздных войн» на «Яндекс.Музыке» начал выходить аудиоспектакль «Звездные войны: Эпизод IV. Новая надежда» по одноимённому роману режиссера Джорджа Лукаса и писателя Алана Дина Фостера.

Всего слушателей ждёт семь выпусков примерно по полчаса. Эпизоды добавляются постепенно, сперва были доступны две серии, сейчас уже четыре и так далее.

Адаптацией занимался драматург Родион Белецкий, автор более ста пьес для российских и зарубежных театров. Режиссером выступил известный постановщик радиоспектаклей Дмитрий Николаев. Героев озвучили актеры дубляжа, которые работали и над киносагой.

Описание Спектакль основан на романе «Звёздные войны: Новая надежда» Джорджа Лукаса и Алана Дина Фостера. Сценарий — Родион Белецкий. Режиссер — Дмитрий Николаев. Исполнительные продюсеры — Илья Карпухин и Виктория Цюрупа. Креативный продюсер — Мика Голубовский.

Руководитель проекта в Walt Disney Company — Наталья Грехнева. Менеджер проекта — Екатерина Орлова. Старший менеджер по озвучиванию — Лидия Родькина.

Озвучено на студии «Невафильм». Режиссёр озвучания — Сергей Смирнов. Звукорежиссёр — Джордж Хусейнов. Менеджер проекта — Юлия Покровская.

Роли озвучивали:

Евгений Рубцов — Люк Скайуокер

Владимир Левашёв — Оби-Ван Кеноби

Алексей Костричкин — Си Трипио

Владимир Антоник — Дарт Вейдер

Василий Бочкарёв — рассказчик, генерал Додонна

Евгения Митягина — принцесса Лея Органа

Дмитрий Поляновский — Хан Соло

А также: Денис Некрасов, Валерий Сторожик, Иван Гришенков, Филипп Лебедев, Юрий Титов, Денис Кутузов, Сергей Иванюк, Елизавета Мазалова, Людмила Ильина, Сергей Смирнов.

Дополнительная музыка — Олег Макаров.

Главная музыкальная тема «Звездных войн» — Джон Уильямс / Star Wars Main Theme by John Williams.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/9479035">Аудиоспектакль «Звёздные войны: Новая надежда»</a> на Яндекс.Музыке

Роман «Звездные войны: Эпизод IV. Новая надежда» — не просто новеллизация фильма, а первое произведение по вселенной. Книга вышла за полгода до премьеры картины, поскольку руководство не было уверено в успехе. Роман основан на киносценарии, написал его один Алан Дин Фостер, а Лукас лишь выступил редактором. Сюжет книги и фильма несколько отличается, поскольку постановщик при съёмках немного изменил сценарий — например, в фильме нет вступительный сцены, где Люк с друзьями обсуждают дальнейшие планы на жизнь. Первоначально роман вообще называется «Звёздные войны: Приключения Люка Скайуокера».