К премьере девятого эпизода «Звёздных войн» на «Яндекс.Музыке» начал выходить аудиоспектакль «Звездные войны: Эпизод IV. Новая надежда» по одноимённому роману режиссера Джорджа Лукаса и писателя Алана Дина Фостера.

Всего слушателей ждёт семь выпусков примерно по полчаса. Эпизоды добавляются постепенно, сперва были доступны две серии, сейчас уже четыре и так далее.

Адаптацией занимался драматург Родион Белецкий, автор более ста пьес для российских и зарубежных театров. Режиссером выступил известный постановщик радиоспектаклей Дмитрий Николаев. Героев озвучили актеры дубляжа, которые работали и над киносагой.

Описание

Спектакль основан на романе «Звёздные войны: Новая надежда» Джорджа Лукаса и Алана Дина Фостера.

Сценарий — Родион Белецкий. Режиссер — Дмитрий Николаев. Исполнительные продюсеры — Илья Карпухин и Виктория Цюрупа. Креативный продюсер — Мика Голубовский.
Руководитель проекта в Walt Disney Company — Наталья Грехнева. Менеджер проекта — Екатерина Орлова. Старший менеджер по озвучиванию — Лидия Родькина.
Озвучено на студии «Невафильм». Режиссёр озвучания — Сергей Смирнов. Звукорежиссёр — Джордж Хусейнов. Менеджер проекта — Юлия Покровская.
Роли озвучивали:
Евгений Рубцов — Люк Скайуокер
Владимир Левашёв — Оби-Ван Кеноби
Алексей Костричкин — Си Трипио
Владимир Антоник — Дарт Вейдер
Василий Бочкарёв — рассказчик, генерал Додонна
Евгения Митягина — принцесса Лея Органа
Дмитрий Поляновский — Хан Соло
А также: Денис Некрасов, Валерий Сторожик, Иван Гришенков, Филипп Лебедев, Юрий Титов, Денис Кутузов, Сергей Иванюк, Елизавета Мазалова, Людмила Ильина, Сергей Смирнов.
Дополнительная музыка — Олег Макаров.
Главная музыкальная тема «Звездных войн» — Джон Уильямс / Star Wars Main Theme by John Williams.

Роман «Звездные войны: Эпизод IV. Новая надежда» — не просто новеллизация фильма, а первое произведение по вселенной. Книга вышла за полгода до премьеры картины, поскольку руководство не было уверено в успехе. Роман основан на киносценарии, написал его один Алан Дин Фостер, а Лукас лишь выступил редактором. Сюжет книги и фильма несколько отличается, поскольку постановщик при съёмках немного изменил сценарий — например, в фильме нет вступительный сцены, где Люк с друзьями обсуждают дальнейшие планы на жизнь. Первоначально роман вообще называется «Звёздные войны: Приключения Люка Скайуокера».

«Звёздные войны. Скайуокер: Восход» — для тех, кому не понравились «Последние джедаи»

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