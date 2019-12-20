К премьере девятого эпизода «Звёздных войн» на «Яндекс.Музыке» начал выходить аудиоспектакль «Звездные войны: Эпизод IV. Новая надежда» по одноимённому роману режиссера Джорджа Лукаса и писателя Алана Дина Фостера.
Всего слушателей ждёт семь выпусков примерно по полчаса. Эпизоды добавляются постепенно, сперва были доступны две серии, сейчас уже четыре и так далее.
Адаптацией занимался драматург Родион Белецкий, автор более ста пьес для российских и зарубежных театров. Режиссером выступил известный постановщик радиоспектаклей Дмитрий Николаев. Героев озвучили актеры дубляжа, которые работали и над киносагой.
Роман «Звездные войны: Эпизод IV. Новая надежда» — не просто новеллизация фильма, а первое произведение по вселенной. Книга вышла за полгода до премьеры картины, поскольку руководство не было уверено в успехе. Роман основан на киносценарии, написал его один Алан Дин Фостер, а Лукас лишь выступил редактором. Сюжет книги и фильма несколько отличается, поскольку постановщик при съёмках немного изменил сценарий — например, в фильме нет вступительный сцены, где Люк с друзьями обсуждают дальнейшие планы на жизнь. Первоначально роман вообще называется «Звёздные войны: Приключения Люка Скайуокера».
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