Команда миссии «Кассини» исследовала данные, полученные с космического зонда. В подлёдном океане Энцелада учёные нашли воду, углекислый газ, метан, аммиак и водород. Специалисты считают, что подобный химический состав подходит для возникновения жизни. Подробное исследование приводится в журнале Science.

Исследователи полагают, что в океане Энцелада происходят активные гидротермальные процессы. Именно они и выбрасывают водород на поверхность планеты. Кроме того, по мнению учёных, на дне океана углекислый газ восстанавливается до метана. Исследователи сравнивают описанные реакции с активностью древних океанов Земли, которые в своём время стали причиной появления жизни.

Учёные получили данные с помощью спутника «Кассини», который в 2015 году сблизился с Энцеладом. На фотографиях можно различить подлёдный океан, который периодически извергается гейзерами.