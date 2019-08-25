Издание The New York Times рассказало о любопытной жалобе от бывшего офицера разведки ВВС США Саммер Уорден. Этот прецедент потенциально могут классифицировать как первое преступление, совершённое в космосе.

В прошлом году жительница Канзаса Уорден развелась с астронавткой NASA Энн Макклейн. Женщины растили сына и вместе следили за семейным бюджетом — поэтому на тот момент у них был доступ к банковским счетам друг друга. После развода Уорден в какой-то момент обратила внимание, что кто-то получил доступ к её счёту. Она обратилась в банк, и выяснилось, что запрос совершили с адреса, который принадлежит серверам NASA. После этого Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию, а её семья — в космическое агентство.

Оказалось, что проверить счёт зашла бывшая супруга — и не откуда-то, а с борта МКС.

Макклейн вернулась с миссии в июне 2019 года и уже тогда прокомментировала жалобу. Она не считала, что совершает преступление, хоть и проверила счёт без ведома Уорден.

Она категорически отрицает, что сделала что-то ненадлежащее. Расти Харлин, адвокат Макклейн

По словам адвоката, астронавтка сотрудничает со следствием.

Как уточняет издание, летчица Макклейн и офицер разведки военно-воздушных сил Уорден поженились ещё в 2014 году. Сама Макклейн закончила военную академию Уэст Пойнт. Её лётный стаж составляет более 800 часов боевых полетов в Ираке в качестве пилота военного самолёта. После Ирака она отучилась на лётчика-испытателя, и в 2013-м на неё обратило внимание NASA.

Представители агентства отмечают, что у них уже давно разработаны особые регламенты на случай правонарушений в космосе. По соглашению стран, владеющих МКС (США, Россия, Япония, Канада), а также при участии Европейского космического агентства было решено, что на человека и его имущество в космосе распространяются законы его страны. В праве также предусмотрена процедура экстрадиции — на тот случай, если одна из стран собирается судить гражданина другого государства за правонарушения, совершённые в космосе. Но это работает, только если законы родной страны обвиняемого допускают экстрадицию.

Как отмечают в NASA, у них пока не было возможности проверить законы в действии — агентство ранее не фиксировало преступлений, совершённых в космосе. Вероятно, с развитием космического туризма проблема станет более актуальной, а правоприменительной практики станет больше.