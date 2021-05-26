Настольная игра по «Ведьмаку» за сутки собрала свыше 2 млн долларов

На Kickstarter открылся проект по сбору средств на издание The Witcher: Old World — большой приключенческой настольной игры по «Ведьмаку». На странице проекта появились первые подробности механики. За первые сутки игру поддержали почти 20 тысяч человек суммарно более чем на 2 миллиона.

Прежде всего, игра рассчитана на 1-5 участников с сессиями от 1,5 до 2,5 часов. Игрокам предстоит взять на себя роли ведьмаков разных орденов (действие разворачивается задолго до событий саги о Геральте). В соревновательном режиме участники попытаются выяснить, кто из них лучший охотник на чудовищ, а в кооперативном будут сражаться совместно против Дикой Охоты. Среди ключевых механик: колодострой, путешествие по карте (открытый мир), сюжетные события. Карты будут отражать способности персонажей. Разработчиком выступил Лукаш Возняк («Вальгалла», «Титаны»).

Основная цель в соревновательной игре — собрать несколько трофеев (задаётся в начале игры). Их можно получить при выполнении заданий, исследовании карты, охоте на чудовищ и даже в дуэлях с другими ведьмаками.

В рамках проекта участники разблокировали множество сверхцелей, которые включают в себя дополнительные миниатюры, жетоны, карты исследований и тому подобное.

Основная версия обойдётся в 70 евро, а делюкс — в 125 евро. Делюкс отличается наличием 15 миниатюр монстров. Большинство разблокированных сверхцелей будут доступны в обеих версиях. Доставка обойдётся в 45 евро.

В России игру издаст GaGa Games, предзаказ откроют 24 июня, печатать компоненты будут одновременно.

Игру планируют доставить в июне 2022-го.