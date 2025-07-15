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Не пропустите мастер-классы по сборке моделей от Hobby World в честь 35-летия «Звезды»

Дмитрий Кинский
15 июля 18:20
106
1 минута на чтение
Ведущему отечественному производителю моделей «Звезда» стукнуло 35 лет, в честь чего издательство Hobby World проведет ряд активностей до 20 июля.
Так, в клубах Hobby Games пройдет неделя мастер-классов по сборке и покраске моделей. Также всю продукцию «Звезды» можно будет купить со скидками в магазинах Hobby Games и «Мосигра».
За 35 лет «Звезда» выпустила больше 700 моделей самолетов, танков, кораблей и автомобилей. На этом компания не планирует останавливаться: среди планов у нее, например, серия моделей космических аппаратов и ракет. Также фанатов ждет перевыпуск популярных моделей бронетехники.
У «Звезды» можно найти модели любой сложности — как для новичков, так и для коллекционеров-ветеранов. Есть простые, которые можно собрать без клея и инструментов, а есть куда более сложные и реалистичные, состоящие из более чем 800 деталей.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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