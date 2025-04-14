«Нэчжа побеждает Царя драконов» покажут в России

Компания «Атмосфера кино» объявила, что выпустит в России китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов». Премьера состоится 29 мая,
Это сиквел одноименного мультфильма 2019 года. В основе сюжета лежит миф о сыне божества, который бросает вызов своей темной судьбе. И вместо того, чтобы принять ее, он становится защитником невинных.
«Нэчжа 2» успела поставить несколько рекордов, а также стать самым кассовым мультфильмом в истории. В общем рейтинге самых прибыльных фильмов она заняла пятую строчку, обойдя
«Войну бесконечности», «Пробуждение силы» и «Человека-паука: Нет пути домой».