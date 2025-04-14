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«Нэчжа побеждает Царя драконов» покажут в России

Андрей Квасков
14 апреля 11:45
1279
1 минута на чтение
Компания «Атмосфера кино» объявила, что выпустит в России китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов». Премьера состоится 29 мая,

Это сиквел одноименного мультфильма 2019 года. В основе сюжета лежит миф о сыне божества, который бросает вызов своей темной судьбе. И вместо того, чтобы принять ее, он становится защитником невинных.

«Нэчжа 2» успела поставить несколько рекордов, а также стать самым кассовым мультфильмом в истории. В общем рейтинге самых прибыльных фильмов она заняла пятую строчку, обойдя «Войну бесконечности», «Пробуждение силы» и «Человека-паука: Нет пути домой».

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Андрей Квасков
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