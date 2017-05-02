Специалисты из Эдинбургского университета разработали новую технологию для анимации персонажей. Она основана на нейронной сети и называется «Фазово-функциональная нейронная сеть» (Phase-Functioned Neural Network). В ней разработчики применяют компьютерное обучение для создания анимации. Система способна автоматически генерировать движения персонажей.

Технология состоит из трёх ключевых этапов: стадии предварительной обработки, стадии обучения и стадии выполнения. На первом этапе создаётся база данных с высотами рельефа. На втором нейросеть обучается при помощи этих данных, а затем генерирует общий вектор движений персонажа. На третьем этапе программа получает входные параметры и создаёт анимацию персонажа.

Дэниел Холден, ведущий исследователь проекта, рассказал об эффективности новой технологии:

Наш контроллер занимает очень небольшой объём памяти, вычисления [после обучения] происходят за миллисекунды. Сеть создаёт качественную анимацию движения с учётом множества сложных ситуаций.

Создатели технологии планируют применять её при разработке видеоигр. По их словам, система облегчить работу аниматоров и снизит стоимость разработки игр.

Полная версия проекта будет представлена на конференции SIGGRAPH в августе 2017 года.