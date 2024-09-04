Netflix анонсировал мультсериал «Король Волков» по книгам Кертиса Джоблинга





Шоу основано на серии романов Кертиса Джоблинга «Верлорды». В центре сюжета выступит Дрю Ферран, который, достигнув совершеннолетия, узнает, что он — последний из рода оборотней и законный правитель земли. Теперь Дрю должен бороться за отмену тирании лордов-львов и вернуть себе трон.





Шоураннером выступит Том Брасс, который написал сценарий к «Планете динозавров» и «Доисторической планете».





У «Короля Волков» пока нет даты выхода.

Netflix во время ивента Geeked Week анонсировала новый мультсериал под названием «Король Волков» (Wolf King).