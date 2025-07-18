Netflix: ИИ поможет делать фильмы и сериалы качественнее, дешевле и быстрее

Один из исполнительных директоров Netflix Тед Сарандос считает, что нейросети помогут не только сократить расходы на создание фильмов и сериалов, но расширить творческий потенциал.
Компания рассматривает ИИ не в качестве замены людей, а как удобный инструмент, с которым смогут работать специалисты.
По словам Сарандоса, генеративные технологии можно использовать как в дорогих, так и в бюджетных проектах. К примеру, авторы El Eternauta применяли нейросети для создания визуальных эффектов.
Им удалось добиться потрясающего результата с невероятной скорость. <...> Визуальные эффекты были завершены в десять раз быстрее, чем если бы они работали с традиционными инструментами. <...> Авторы были в восторге от результата. Мы были в восторге. И, что еще более важно, зрители тоже.
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