Netflix: ИИ поможет делать фильмы и сериалы качественнее, дешевле и быстрее

Им удалось добиться потрясающего результата с невероятной скорость. <...> Визуальные эффекты были завершены в десять раз быстрее, чем если бы они работали с традиционными инструментами. <...> Авторы были в восторге от результата. Мы были в восторге. И, что еще более важно, зрители тоже.