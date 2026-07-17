Netflix использовал ИИ для 300 проектов в 2026 году

Netflix в рамках финансового отчета рассказал , что в 2026 году компания использовала генеративный ИИ для порядка 300 проектов .

К технологии прибегали на самых разных этапах производства: от создания концепций до постпродакшена.

Стриминговый сервис отдельно выделил индийский спортивный триллер Glory, бразильский мини-сериал Brasil 70: A Saga do Tri и документалку The American Experiment, в которых нейросети использовали для создания «очень сложных сцен».

В компании отметили, что эти инструменты помогают получить более быстрые и качественные результаты по более низкой цене.

При этом соруководитель Netflix Тед Сарандос подчеркнул, что онлайн-кинотеатр не стремится заменять творческих профессионалов на ИИ.

Мы убеждены, что для создания чего-то великого нужные великие творцы. ИИ это не меняет. Фильмы создаются людьми, которые умеют создавать фильмы. ИИ — это инструмент, который поможет сделать те же фильмы лучше.

На фоне этого выручка Netflix за второй квартал выросла до 12,56 миллиардов долларов, что на 13,4% больше, чем годом ранее.

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