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Netflix показал эффектный трейлер второго сезона «Аркейн»
Андрей Квасков
16 октября 18:44
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Netflix представил новый трейлер второго сезона «Аркейн». Ролик состоит из монтажа новых кадров и моментов из предыдущих эпизодов.

События продолжения расскажут, как Кейтлин и Вай начнут охоту за Джинкс и остатками преступного синдиката, которым руководил Силко.

Второй сезон «Аркейн» станет заключительным. Его разобьют на три части: первая выйдет 9 ноября, вторая — 16 ноября, а третья — 23 ноября.
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Андрей Квасков
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