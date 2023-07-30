Netflix показал трейлер аниме «Акума-кун» про демонов-ёкаев

Netflix представил трейлер аниме «Акума-кун» про дьяволенка, который хочет призвать демонов-ёкаев в мир людей. Его помощником выступает Фауст — он дарит мальчишке флейту царя Соломона, которая способна вызывать демонов.

Аниме основано на одноименной манге Сигэру Мидзуки, которая выходила с 1963 по 1990 год. В некоторых версиях манги Акума имеет злодейские цели и хочет открыть проход для ёкаев, чтобы разрушить мир людей. Однако в других вариациях он на самом деле стремится изменить мир к лучшему.

Производством занимается студия Encourage Films («Дэаимон»). Сценарий написал Хироси Ооноги («Стальной Алхимик: Братство»).

Аниме стартует 9 ноября.