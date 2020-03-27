Студенты рекламной школы Miami Ad School в Гамбурге разработали кампанию, которая должна помочь бороться с нарушителями карантина, — показывать на улицах спойлеры к сериалам Netflix.
И распространять об этом информацию через социальные сети.
Лучший способ остановить распространение COVID-19 — оставаться дома. Но некоторые люди считают, что можно не брать это во внимание и спокойно гулять, тем самым ставя под угрозу окружающих. Поэтому мы решили прибегнуть к крайним мерам: спойлерить их любимые сериалы Netflix.
В промо-ролике студенты показали, как это могут выглядеть баннеры со спойлерами. Например, к третьему сезону «Очень странных дел».
Правда, Netflix по неизвестным причинам отклонил предложение энтузиастов, хотя это могло бы стать рекламой сервиса. А на запросы журналистов представители онлайн-кинотеатра пока не ответили.
Вот как ситуацию прокомментировала Прачуабмох Чаймоункало, участвовавшая в создании кампании:
Не поймите меня превратно, мы знали с самого начала, что это превосходная идея и ее стоит показать агенству или клиенту. Однако в первую очередь наша цель была в том, чтобы создать форму коммуникации, которая может что-то изменить.
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