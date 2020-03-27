Студенты рекламной школы Miami Ad School в Гамбурге разработали кампанию, которая должна помочь бороться с нарушителями карантина, — показывать на улицах спойлеры к сериалам Netflix.

И распространять об этом информацию через социальные сети.

Лучший способ остановить распространение COVID-19 — оставаться дома. Но некоторые люди считают, что можно не брать это во внимание и спокойно гулять, тем самым ставя под угрозу окружающих. Поэтому мы решили прибегнуть к крайним мерам: спойлерить их любимые сериалы Netflix.

В промо-ролике студенты показали, как это могут выглядеть баннеры со спойлерами. Например, к третьему сезону «Очень странных дел».

Правда, Netflix по неизвестным причинам отклонил предложение энтузиастов, хотя это могло бы стать рекламой сервиса. А на запросы журналистов представители онлайн-кинотеатра пока не ответили.

Вот как ситуацию прокомментировала Прачуабмох Чаймоункало, участвовавшая в создании кампании: