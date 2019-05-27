Netflix приобрёл права на французский анимационный фильм «Я потерял своё тело» от сценариста «Амели» Кот-редактор 27.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение После завершения Каннского кинофестиваля онлайн-кинотеатр Netflix приобрёл права на несколько проектов, в числе которых драма об эммигрантах «Атлантик» (удостоилась специального упоминания жюри) и французский фантастический анимационный фильм «Я потерял своё тело» (I Lost My Body/J’ai perdu mon corps). Режиссёром картины выступил Жереми Клапен, это его режиссёрский полнометражный дебют (номинировался на соответствующую награду). Сценарий к мультфильму написал Гийом Лоран, известный по фильмам «Амели», «Человек, который смеётся», «Невероятное путешествие мистера Спивета» и «Странные сады». Синопсис к «Я потерял своё тело» звучит своеобразно: отрубленная кисть убегает из лаборатории, чтобый найти свое тело. А на фоне этого побега разворачивается история молодого человека Науфеля, влюбленного в девушку по имени Габриэль. Авторы проекта не спешат рассказывать о картине больше, поскольку не хотят раскрывать сюжетные повороты. У мультфильма есть трейлер (на французском, с английскими субтитрами) и отрывок. Даты выхода фильма на платформе пока что нет. Ещё немного французской анимации Маленький принц: два мультфильма в одном 24.12.2015 Мультфильм для детей получился весёлый. Вот только «Маленький принц» — не детская книга… Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: