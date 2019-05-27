После завершения Каннского кинофестиваля онлайн-кинотеатр Netflix приобрёл права на несколько проектов, в числе которых драма об эммигрантах «Атлантик» (удостоилась специального упоминания жюри) и французский фантастический анимационный фильм «Я потерял своё тело» (I Lost My Body/J’ai perdu mon corps).

Режиссёром картины выступил Жереми Клапен, это его режиссёрский полнометражный дебют (номинировался на соответствующую награду). Сценарий к мультфильму написал Гийом Лоран, известный по фильмам «Амели», «Человек, который смеётся», «Невероятное путешествие мистера Спивета» и «Странные сады».

Синопсис к «Я потерял своё тело» звучит своеобразно: отрубленная кисть убегает из лаборатории, чтобый найти свое тело. А на фоне этого побега разворачивается история молодого человека Науфеля, влюбленного в девушку по имени Габриэль.

Авторы проекта не спешат рассказывать о картине больше, поскольку не хотят раскрывать сюжетные повороты. У мультфильма есть трейлер (на французском, с английскими субтитрами) и отрывок.

Даты выхода фильма на платформе пока что нет.