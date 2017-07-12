Netflix продолжает собирать под своими знамёнами сериалы по мотивам известных супергеройских комиксов. Теперь онлайн-сервис планирует снять сериал по комиксу Джерарда Уэя «Академия Амбрелла», сообщает издание io9.

Зрителей ждёт сезон, состоящий из 10 эпизодов. Разработкой сериала займётся студия Universal Cable Productions и издательство Dark Horse Entertainment, опубликовавшее оригинальную историю. Шоу запланировано на 2018 год.

«Академия Амбрелла» — графический роман в шести выпусках, созданный музыкантом и сценаристом комиксов Джерардом Уэем и художником Габриэлем Ба. Он рассказывал о расформированной команде супергероев из Академии Амбрелла, которые вновь встречаются после смерти их приёмного отца, сэра Реджинальда Харгривза. На самом деле, Харгривз — это инопланетянин, который собирал детей, обладающих сверхспособностями и готовил их к спасению мира от неизвестной угрозы. Теперь после его смерти ученикам предстоит продолжить дело приёмного отца.

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