В декабре 2017-го мы рассказывали, что Netflix приобрёл права на экранизацию научно-фантастического романа Джона Скальци «Война старика» (Old Man’s War, в нашем переводе — «Обречённый на победу», первый том цикла). С тех пор о фильме не было никаких новостей, а до адаптации дошли другие произведения Скальци — в антологии «Любовь, смерть и роботы».

Как оказалось, сервис не бросил проект. Инсайдер Дэниел Рихтман у себя на Patreon поделился обновлённой карточкой фильма. В целом, особых изменений нет: в числе продюсеров по-прежнему Джон Шестак («Самолет президента», «Матрица времени»), Адам Колбреннер и Роберт Мейзингер («Кровавый ручей»). В качестве производственной компании указана Madhouse Entertainment.

А вот из нового, например, приведены данные по бюджету (от 80 до 100 миллионов долларов), имя сценариста (Джереми Слейтер, работал над «Фантастической четвёркой», «Академией „Амбрелла“» и над фильмом «Тетрадь смерти») и год начала производства — 2020й.

Аннотация, в целом, совпадает с событиями первой книги:

Действие сюжета разворачивается вокруг 75-летнего старика (в книге его зовут Джон Перри, в аннотации имя не приводится), который потерял свою возлюбленную. Он соглашается участвовать в военной кампании на условиях, что ему предоставят обновлённое модернизированное молодое тело. Однажды в одном из сражений Джон оказывается ранен, но он всё же спасает молодую девушку, которая оказывается… молодой версией его погибшей жены. Своего мужа она не узнаёт. Джон решает дезертировать и рискнуть всем, чтобы снова остаться с возлюбленной.

Скальци написал «Войну старика» под вдохновением «Звёздного десанта» Хайнлайна. Это военная (и одновременно антивоенная) космическая фантастика. В цикл входят шесть романов и несколько рассказов, на русском изданы только три романа. Роман был номинирован на премию «Хьюго» в 2006 году и принёс фантасту широкую известность.