Netflix приобрёл права на экранизацию романа Джона Скальци «Обреченный на победу» — первого из цикла «Война старика» (в оригинале сам роман называется так же — Old Man’s War). Об этом сообщает Deadline.

«Война старика» — это военная (и одновременно антивоенная) космическая фантастика, созданная под влиянием «Звёздного десанта» Хайнлайна. Роман рассказывает о мире будущего, в котором колонизация космоса оборачивается для землян полосой жестоких затяжных войн с обитателями других миров. Существует особая армия, куда вербуют исключительно пожилых людей, обещая вернуть им молодость. Джон Перри, один из таких наемников, подписывает контракт и оказывается на передовой. Во время схватки за планету Корал он встречает свою собственную жену, которую похоронил перед тем, как пойти в наемники. Роман был номинирован на премию «Хьюго» в 2006 году и принёс Скальци широкую известность.

Производством фильма займутся студия Джона Шестака («Самолет президента», «Матрица времени») и Madhouse Entertainment. Исполнительным продюсером будет Райан Каннингэм («Внутри Эми Шумер», «Хорас и Пит»), спродюссирует фильм сам Джон Скальци вместе с Адамом Колбреннером и Робертом Мейзингером («Кровавый ручей»).