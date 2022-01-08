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    Новости

    Netflix выпустит аниме-сериал по комиксам «Скотт Пилигрим» 

    8 января 2022
    08.01.2022
    1128
    0 минут на чтение
    Черновик 944

    The Hollywood Reporter пишет, что Netflix совместно с Universal Studio Group разрабатывают аниме-сериал по мотивам комиксов «Скотт Пилигрим».

    Сезон для аниме пока не заказан, но известно, кто будет над ним трудиться. Как упомянуто выше, проектом займётся отдел Universal UCP, который ранее выпустил «Академию Амбрелла».

    Над сценарием для аниме работает автор оригинальных комиксов Брайан Ли О’Мэлли, он же станет шоураннером проекта вместе с БенДэвидом Грабински. В режиссерское кресло сядет аниматор Абель Гонгора, который снял «Звёздные войны: Видения».

    Рисовкой займётся японская анимационная студия Science SARU («Руки прочь от Кинокружка!»). В проекте также примут участие авторы полнометражного фильма «Скотт Пилигрим против всех», вышедшего в 2010 году.

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