Netflix готовит ещё один анимационный проект — на этот раз руководство заказало мультсериал «Райский лес» (Heaven’s Forest) по мотивам древнеиндийского эпоса «Рамаяна».
Производством займётся команда, работавшая над адаптацией Castlevania: сценарист Уоррен Эллис («Трансметрополитен»), продюсеры Ади Шанкар и Кевин Коулд, а также студия Powerhouse Animation (кроме Castlevania выпустила ещё и мультсериал Seis Manos, а ещё говорит мифологическую историю Gods & Heroes). Всего выйдет восемь серий.
Сценарий к «Райскому лесу» пишет Эллис. Мультсериал переосмыслит классический эпос в антураже футуристической Индии, а вот персонажи и магистральный сюжет останутся прежними. В оригинальной истории речь шла об аватаре бога Вишну — человеке по имени Рама, чью женю Ситу (воплощение богини Лакшми) похитил десятиглавный и двадцатирукий демон-ракшаса Равана.
Я рад снова поработать с Netflix, моими товарищами по Castlevania, а также с индийским сообществом, чтобы воссоздать сюрреалистичную, наполненную мифами и искренностью, историю.
Уоррен Эллис, сценарист
«Рамаяну» уже экранизировали и переосмысляли множество раз. Сюжет эпоса ложился в основу мелодрам, мультфильмов, истории о роботе, научно-фантастических сериалов и книг.
Ранее Ади Шанкар подписался уже на ряд анимационных проектов. Среди них: основанный на Far Cry 3: Blood Dragon мультсериал Captain Laserhawk: A Blood Dragon Vibe, а также анимационные проекты по видеоиграми Devil May Cry и Hyper Light Drifter.
Даты выхода третьего сезона Castlevania пока нет.
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