Компания Ubisoft объявила о работе над несколькими анимационными сериалами по своим игровым франшизам. Компания осталась довольна успехов мультсериала Rabbids Invasion, у которого уже вышел четвёртый сезон на Netflix и канале France 3. Студия будет расширять библиотеку тайтлов, запуская проекты для всех возрастов.

Для семейного просмотра готовятся следующие проекта:

  • Специальный эпизод Rabbids Invasion, действие которого развернётся на Марсе. Его покажут на France 3/Netflix/Nickelodeon.
  • Комедийные приключенческие мультсериалы, один по мотивам серии кооперативных платформеров Rayman, другой — по мотивам мобильной игры Hungry Shark. У второго уже есть название — Hungry Shark Squad.
Ubisoft готовит мультсериалы по своим вселенным — в том числе по Rayman и Far Cry: Blood Dragon 1

Кадр из Hungry Shark Squad

Для старшей аудитории — детей двенадцати лет — Ubisoft выпустит приключенческий экшен-мультсериал по мотивам Watch Dogs. Он расскажет о «суперхакере», которая раскрывает преступления у себя в школе.

Ubisoft готовит мультсериалы по своим вселенным — в том числе по Rayman и Far Cry: Blood Dragon 2

Мультсериал по мотивам Watch Dogs

Ещё один мультсериал называется Captain Laserhawk: A Blood Dragon Vibe — он основан на Far Cry 3: Blood Dragon. Проект положит начало мультивселенной, которая будет связана с другими тайтлами Ubisoft. THR отмечает, что этот сериал нацелен уже на подростков (young-adult). Его продюсером выступит Ади Шанкар, запустивший на Netflix «Каслванию». До этого продюсер рассказал, что занимается мультсериалами по серии видеоигр Devil May Cry и инди-игре Hyper Light Drifter.

Ubisoft готовит мультсериалы по своим вселенным — в том числе по Rayman и Far Cry: Blood Dragon 3

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Vibe

Кроме того, компания готовит ещё анимационную скетч-комедию о видеоигровой культуре.

Издание отмечает, что студия Ubisoft включает команду «инкубатора» анимационных проектов. Её сотрудники занимаются ищут способы перенести опыт видеоигр в другие виды медиа.

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