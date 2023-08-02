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    Нил Гейман запустил краудфандинг на издание комикс-адаптации «Благих знамений»

    2 августа 2023
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    02.08.2023
    238
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    Нил Гейман запустил краудфандинг на издание комикс-адаптации «Благих знамений»

    Писатель Нил Гейман запустил на Kickstarter проект по сбору средств на издание комикс-адаптации романа «Благие знамения».

    Рисунком займётся художница Коллин Доран, с которой Гейман ранее уже работал. Их совместный комикс «Снег, зеркало, яблоки» — адаптацию одноимённого рассказа, обыгрывающего события сказки про Белоснежку, — выпускали и на русском языке. А ранее она работала и над «Песочным человеком» Геймана.

    Нил Гейман запустил краудфандинг на издание комикс-адаптации «Благих знамений» 1

    Публикация запланирована на лето 2024-го. В проекте несколько тиров наград, которые включают как просто том комикса, так и коллекционное издание с картой, открытками, стикерами, автографами. Доставка оплачивается отдельно.

    Менее чем за сутки проект собрал свыше 680 тысяч долларов.

    «Благие знамения» — совместный роман Терри Пратчетта и Нила Геймана, вышедший ещё в 1990-м. Это сатирическое фэнтези, которое рассказывает о грядущем библейском конце света, который предваряют появление Антихриста и Всадников апокалипсиса. А противостоять гибели Земли решаются два закадычных друга — ангел Азирафаэль и демон Кроули. В 2019-м по книге вышел первый сезон сериала от Amazon и Нила Геймана, а в 2023-м свет увидел второй сезон — уже самостоятельное продолжение истории.

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