Нил Гейман запустил краудфандинг на издание комикс-адаптации «Благих знамений»

Писатель Нил Гейман запустил на Kickstarter проект по сбору средств на издание комикс-адаптации романа «Благие знамения».

Рисунком займётся художница Коллин Доран, с которой Гейман ранее уже работал. Их совместный комикс «Снег, зеркало, яблоки» — адаптацию одноимённого рассказа, обыгрывающего события сказки про Белоснежку, — выпускали и на русском языке. А ранее она работала и над «Песочным человеком» Геймана.

Публикация запланирована на лето 2024-го. В проекте несколько тиров наград, которые включают как просто том комикса, так и коллекционное издание с картой, открытками, стикерами, автографами. Доставка оплачивается отдельно.

Менее чем за сутки проект собрал свыше 680 тысяч долларов.

«Благие знамения» — совместный роман Терри Пратчетта и Нила Геймана, вышедший ещё в 1990-м. Это сатирическое фэнтези, которое рассказывает о грядущем библейском конце света, который предваряют появление Антихриста и Всадников апокалипсиса. А противостоять гибели Земли решаются два закадычных друга — ангел Азирафаэль и демон Кроули. В 2019-м по книге вышел первый сезон сериала от Amazon и Нила Геймана, а в 2023-м свет увидел второй сезон — уже самостоятельное продолжение истории.