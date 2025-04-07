Новые кадры фантастической комедии «Киллербот» с Александром Скарсгардом





Это экранизация цикла «Дневники Киллербота» Марты Уэллс — увлекательного цикла романов о приключениях автостража, зовущего себя Киллербот.





Вся деятельность автостражей подчиняется модулю управления, но главный герой смог взломать собственный модуль и теперь мечтает проводить всё своё время за просмотром фильмов.





Главные роли исполнили Александр Скарсгард и Давид Дастмалчян. Созданием шоу занимаются Крис («Создатель», «Изгой-один») и Пол («Двигаясь дальше», «Отцовство») Вайцы, они выступят и авторами сценария, и режиссёрами.







Премьера ожидается 16 мая.

Apple представила новые кадры научно-фантастического комедийного сериала «Киллербот».