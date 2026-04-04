Новые «Космические яйца» выйдут в 2027 году

Продолжение пародийного фильма «Космические яйца» готовится уже давно, но только сейчас у фильма появилась дата премьеры: 23 апреля 2027 года.

Оригинальные «Космические яйца», вышедшие в 1987 году, поставил мастер комедии Мэл Брукс. Этот фильм обыгрывал оригинальную трилогию «Звёздных войн»: в нём герой Одинокая Звезда спасает принцессу Веспу с Друидии от империи Космоболов во главе с президентом Дристом и лордом Шлемом, мечтающей украсть весь воздух.

Съёмки продолжения уже закончены. Его поставил Джош Гринбаум, а столетний Брукс ограничился ролью продюсера и актёра. Вернулись и многие другие актёры из оригинала, в том числе Билл Пуллман, Рик Моранис, Дафна Зунига и Джордж Вайнер. Одну из главных ролей сыграл комик Джош Гэд, он же один из авторов сценария.

Мел Брукс в роли учителя Йогурта

