Как Роджер Корман превратил Эдгара По в своё готическое кино
Какие фильмы смотреть в апреле 2026? Трэш, Марио и отечественное кино
«Космическая собака Лида»: отечественное кино с ностальгией по 2000-м
Через вселенные: как работают Фил Лорд и Кристофер Миллер

Классика

Лучшие фильмы 2023 года: фантастика, фэнтези и немного безумия
Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии
Новые «Космические яйца» выйдут в 2027 году

Кот-император
4 апреля 09:35
739
1 минута на чтение
Продолжение пародийного фильма «Космические яйца» готовится уже давно, но только сейчас у фильма появилась дата премьеры: 23 апреля 2027 года.
Оригинальные «Космические яйца», вышедшие в 1987 году, поставил мастер комедии Мэл Брукс. Этот фильм обыгрывал оригинальную трилогию «Звёздных войн»: в нём герой Одинокая Звезда спасает принцессу Веспу с Друидии от империи Космоболов во главе с президентом Дристом и лордом Шлемом, мечтающей украсть весь воздух.
Съёмки продолжения уже закончены. Его поставил Джош Гринбаум, а столетний Брукс ограничился ролью продюсера и актёра. Вернулись и многие другие актёры из оригинала, в том числе Билл Пуллман, Рик Моранис, Дафна Зунига и Джордж Вайнер. Одну из главных ролей сыграл комик Джош Гэд, он же один из авторов сценария.

Мел Брукс в роли учителя Йогурта

«Космические яйца». Классическая пародия на классическую космооперу

Роман Арбитман

24.06.2017

21979

Лучшая пародия на «Звёздные войны», созданная не без помощи самого Джорджа Лукаса.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 269 (апрель 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Астронавты миссии Artemis 2 оценили фильм «Проект Аве Мария»

Новости

Слух: «Кольца власти» — первый сериал с бюджетом в миллиард, но закрыть его не даст сам Безос
Сюжет доведут до конца, чего бы это ни стоило.

Новости

Сериал по Mass Effect якобы переписывают, чтобы понравился не только геймерам
Сериал уже по слухам близок к производству.

Новости

Для «Комитета» анонсировали дополнение «Секретные материалы»
Выход ожидается в конце мая.

Новости

Вигго Мортенсен не вернется к роли Арагорна в «Охоте на Голлума»
Похоже, нового актера уже нашли.

Новости

ЛитRPG «Карл — обходчик подземелий» станет телесериалом
Проект теперь выходит на Peacock.

Новости

Мультсериал про Дарта Мола продлили на второй сезон еще до выхода первого
Первый выйдет в апреле.

Новости

По «Гарри Поттеру» от HBO выпустят документальный спецэпизод

Новости

Брендон Сандерсон написал уже половину сценария экранизации «Рождённого туманом»
Автор снова показывает какой-то запредельный уровень продуктивности.

Новости

Крайне жуткий трейлер «Мумии» от Ли Кронина
