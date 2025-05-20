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Новый трейлер «Мира Юрского периода: Возрождение» от режиссера «Изгой-один»

Андрей Квасков
20 мая 15:05
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Universal Pictures представила второй трейлер блокбастера «Мир Юрского периода: Возрождение».

События новинки развернутся спустя пять лет после «Господства»: экология Земли оказалась неблагоприятной для динозавров, вынудив оставшихся представителей вида жить в изолированных экваториальных условиях. В ходе истории люди обнаруживают в трех самых больших особях ключ к мощному лекарству, которое может спасти жизни.
Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али. Режиссером выступает Гарет Эдвардс («Изгой-один», «Создатель»), а сценарий написал Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Миссия невыполнима»).

Фильм выйдет в зарубежный прокат 2 июля.
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