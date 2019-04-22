Объявлены победители Премии Британской ассоциации научной фантастики 2019

20 апреля на британском конвенте научно-фантастики Eastercon («Истеркон») организаторы Премии Британской ассоциации научной фантастики 2019 в очередной раз выбрали победителя из числа номинантов.

Роман: Embers of War Гарета Пауэлла. Рассказывает историю разумного военного корабля с женским сознанием, который после затяжной войны отказывается вновь нести жестокость. Однако вскоре она узнаёт, что без вести пропадает мирный корабль, и вместе с новой командой они отправляются на поиски.

Embers of War Гарета Пауэлла. Рассказывает историю разумного военного корабля с женским сознанием, который после затяжной войны отказывается вновь нести жестокость. Однако вскоре она узнаёт, что без вести пропадает мирный корабль, и вместе с новой командой они отправляются на поиски. Малая форма: Time Was Йена Макдональда. Любовная история Тома и Бена, которые познакомились во время работы над секретным проектом во время Второй мировой. Исследование пошло не так, и для всех остальных эти двое пропали навсегда — но на самом деле, они оказались потеряны во времени, и теперь пытаются отыскать друг друга.

Time Was Йена Макдональда. Любовная история Тома и Бена, которые познакомились во время работы над секретным проектом во время Второй мировой. Исследование пошло не так, и для всех остальных эти двое пропали навсегда — но на самом деле, они оказались потеряны во времени, и теперь пытаются отыскать друг друга. Иллюстрация: In the Vanishers’ Palace: Dragon I and II художника Ликсайна (настоящее имя — Миа Серено).

In the Vanishers’ Palace: Dragon I and II художника Ликсайна (настоящее имя — Миа Серено). Нехудожественное произведение: On motherhood and erasure: people-shaped holes, hollow characters and the illusion of impossible adventures («О материнстве и стирании: дыры в форме людей, пустые персонажи и иллюзия невозможных приключений»), статья-эссе писательницы Альетт де Бодар.

Премия Британской ассоциации научной фантастики (British Science Fiction Association, BSFA) вручается ежегодно с 1970 года. Премия присуждается голосованием членов BSFA. В последние годы организаторы разрешили голосовать всем участникам, но выдвигать номинантов могут по-прежнему только члены ассоциации.

Сейчас на премию могут быть выдвинуты романы, впервые опубликованные в Великобритании в прошлом календарном году, а также повести и рассказы, вышедшие за тот же период где бы то ни было.