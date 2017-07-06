Один из авторов «Футурамы» анонсировал возвращение проекта

Один из авторов «Футурамы» анонсировал возвращение проекта

Один из авторов «Футурамы» Дэвид Коэн анонсировал новый проект во вселенной мультсериала. Об этом он сообщил на форуме Reddit в формате «Задай мне вопрос».

По словам Коэна, это будет не новый мультсериал и не полнометражный анимационный фильм.

[…] КАК БЫ ТО НИ БЫЛО, здесь и сейчас я обещаю вам, что у вас будет возможность снова погрузиться в мир «Футурамы». Ждите новостей до конца этого лета. Пусть ваши ожидания будут сдержанными, и тогда вы останетесь довольными. Наверное. Больше я не могу ничего сообщить. Дэвид Коэн

Вероятно, новый проект может быть связан с недавно вышедшей игрой для мобильных платформ Futurama: Worlds of Tomorrow.

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