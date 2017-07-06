Один из авторов «Футурамы» Дэвид Коэн анонсировал новый проект во вселенной мультсериала. Об этом он сообщил на форуме Reddit в формате «Задай мне вопрос».

По словам Коэна, это будет не новый мультсериал и не полнометражный анимационный фильм.

[…] КАК БЫ ТО НИ БЫЛО, здесь и сейчас я обещаю вам, что у вас будет возможность снова погрузиться в мир «Футурамы». Ждите новостей до конца этого лета.

Пусть ваши ожидания будут сдержанными, и тогда вы останетесь довольными. Наверное. Больше я не могу ничего сообщить.

Дэвид Коэн

Вероятно, новый проект может быть связан с недавно вышедшей игрой для мобильных платформ Futurama: Worlds of Tomorrow.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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