Один из авторов «Футурамы» Дэвид Коэн анонсировал новый проект во вселенной мультсериала. Об этом он сообщил на форуме Reddit в формате «Задай мне вопрос».
По словам Коэна, это будет не новый мультсериал и не полнометражный анимационный фильм.
[…] КАК БЫ ТО НИ БЫЛО, здесь и сейчас я обещаю вам, что у вас будет возможность снова погрузиться в мир «Футурамы». Ждите новостей до конца этого лета.
Пусть ваши ожидания будут сдержанными, и тогда вы останетесь довольными. Наверное. Больше я не могу ничего сообщить.
Дэвид Коэн
Вероятно, новый проект может быть связан с недавно вышедшей игрой для мобильных платформ Futurama: Worlds of Tomorrow.
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