Один из спин-оффов «Доктора Кто» будет про UNIT и Кейт Стюарт

Сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что один из спин-оффов «Доктора Кто» будет посвящен UNIT.
Джемма Редгрейв, разумеется, вернется к роли главы организации Кейт Стюарт. Также она появится в рождественском спешле.
Ранее новый-старый шоураннер Рассел Т. Дэвис ясно дал понять, что спин-оффы станут неотъемлемой частью вселенной Доктора Кто и помогут вывести франшизу на новый уровень.
Первый спешл с Дэвидом Теннатом, Шути Гатвой и Кэтрин Тейт выйдет в конце этого года, а премьера пятнадцатого сезона намечена на 2024-й.
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