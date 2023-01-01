Один из спин-оффов «Доктора Кто» будет про UNIT и Кейт Стюарт

Сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что один из спин-оффов «Доктора Кто» будет посвящен UNIT.

Джемма Редгрейв, разумеется, вернется к роли главы организации Кейт Стюарт. Также она появится в рождественском спешле.

Ранее новый-старый шоураннер Рассел Т. Дэвис ясно дал понять, что спин-оффы станут неотъемлемой частью вселенной Доктора Кто и помогут вывести франшизу на новый уровень.

Первый спешл с Дэвидом Теннатом, Шути Гатвой и Кэтрин Тейт выйдет в конце этого года, а премьера пятнадцатого сезона намечена на 2024-й.