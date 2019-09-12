Пользователи соцсетей обратили внимание на запись гидерландского аккаунта Netflix в фейсбуке и твиттере, в которой указывались дни до выхода следующих крупных проектов. В списке приводился третий сезон драмы «Корона», пятый сезон «Острых козырьков», фильм «Во все тяжкие» и «Ведьмак»:

Официальный аккаунт Netflix опубликовал дату выхода «Ведьмака» — но запись быстро удалили 1

Пост быстро удалили, но интернет запомнил, а фанаты подсчитали. Обводите в календаре 17 декабря.

Впрочем, это дата может быть ошибочной — на это указывает как минимум день недели. Обычно сервис выпускает свои проекты по четвергам и пятницам, чтобы на выходных можно было отсмотреть вышедший сезон.

Ранее в сети уже появлялась предварительная дата выхода на 1 ноября, которую распространил, как оказалось, фейковый аккаунт якобы продюсера Netflix.

Ранее Hobby World объявили о выходе на русском языке настольной ролевой игры по вселенной «Ведьмак» — её планируют выпустить в первом квартале 2020-го, книга правил уже переводится.

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Она отмечает, что в оригинальной истории жители тоже подвергались притеснениям, но из-за других признаков.

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