Пользователи соцсетей обратили внимание на запись гидерландского аккаунта Netflix в фейсбуке и твиттере, в которой указывались дни до выхода следующих крупных проектов. В списке приводился третий сезон драмы «Корона», пятый сезон «Острых козырьков», фильм «Во все тяжкие» и «Ведьмак»:
Пост быстро удалили, но интернет запомнил, а фанаты подсчитали. Обводите в календаре 17 декабря.
Впрочем, это дата может быть ошибочной — на это указывает как минимум день недели. Обычно сервис выпускает свои проекты по четвергам и пятницам, чтобы на выходных можно было отсмотреть вышедший сезон.
Ранее в сети уже появлялась предварительная дата выхода на 1 ноября, которую распространил, как оказалось, фейковый аккаунт якобы продюсера Netflix.
Ранее Hobby World объявили о выходе на русском языке настольной ролевой игры по вселенной «Ведьмак» — её планируют выпустить в первом квартале 2020-го, книга правил уже переводится.
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