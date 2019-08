В конце августа пользователи Твиттера обратили внимание на посты и аккаунт одного из продюсеров Netflix — Джованни Юджина Альтамаркеса. В нескольких записях он рассказал, что руководство ещё не определилось с точной датой выхода — в том числе и потому, что шоу отправили на досъёмки из-за замены одного из актёров.

Альтмаркес предполагает, что возможная дата релиза — это 1 ноября.

#TheWitcher major filming has wrapped for Season 1 plus all major filming for the series has been completed. But, this doesn't necessarily mean every bit of filming is complete because the series is undergoing some reshoots after the recasting of a major character. [A Thread] pic.twitter.com/XVVinNKhaQ — Giovanni Eūgene Altamarquéz (@aItamarquez) August 29, 2019

Все основные съёмки первого сезона завершены. Но это не значит, что мы завершили все сцены — сериал переснимается из-за смены актёра на одной из главных ролей.

From here, the show enters post-production where it will hopefully be finished in time for its late 2019 release at the end of Oct 2019. One likely release date for the episodes of #TheWitcher is Friday, November 1. — Giovanni Eūgene Altamarquéz (@aItamarquez) August 29, 2019

Мы надеемся, что завершим досъёмки в означенный срок, чтобы сериал вышел к концу октября 2019-го. Одна из вероятных дат — пятница, 1 ноября.

It was confirmed during an earnings call that series will launch in Oct while we initially worried it might take until 2020.#TheWitcher on Netflix will not adapt the games, it will be its own adaptation of Sapkowski’s books. — Giovanni Eūgene Altamarquéz (@aItamarquez) August 29, 2019

Мы уже подтверждали, что сериал выйдет в октябре, хотя были сомнения, что всё затянется до 2020-го. «Ведьмак» от Netflix — не адаптация игр, это адаптация книг Сапковского.

Henry Cavil is a huge fan of this property. He’s read all of the books, played all the games. At the very beginning of the process he said : «I would love to play this character» — Giovanni Eūgene Altamarquéz (@aItamarquez) August 29, 2019

Генри Кэвилл — большой поклонник франшизы. Он читал все книги, играл во все игры. Ещё в самом начале он сказал «Я бы хотел сыграть этого героя».

Продюсер не уточнил, о ком из заменённых актёров идёт речь. Возможно, он имел в виду юную Майю-Лесию Нэйлор, которая играла молодую Трисс. В апреле СМИ сообщили, что актриса умерла в возрасте 16 лет.

В описании аккаунта Альтамаркеса указано, что «Ведьмак» и вовсе запланирован на 19 октября.

Ранее Hobby World объявили о выходе на русском языке настольной ролевой игры по вселенной «Ведьмак» — её планируют выпустить в первом квартале 2020-го, книга правил уже переводится.