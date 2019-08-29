В конце августа пользователи Твиттера обратили внимание на посты и аккаунт одного из продюсеров Netflix — Джованни Юджина Альтамаркеса. В нескольких записях он рассказал, что руководство ещё не определилось с точной датой выхода — в том числе и потому, что шоу отправили на досъёмки из-за замены одного из актёров.

Альтмаркес предполагает, что возможная дата релиза — это 1 ноября.

Все основные съёмки первого сезона завершены. Но это не значит, что мы завершили все сцены — сериал переснимается из-за смены актёра на одной из главных ролей. 

Мы надеемся, что завершим досъёмки в означенный срок, чтобы сериал вышел к концу октября 2019-го. Одна из вероятных дат — пятница, 1 ноября.

Мы уже подтверждали, что сериал выйдет в октябре, хотя были сомнения, что всё затянется до 2020-го. «Ведьмак» от Netflix — не адаптация игр, это адаптация книг Сапковского.

Генри Кэвилл — большой поклонник франшизы. Он читал все книги, играл во все игры. Ещё в самом начале он сказал «Я бы хотел сыграть этого героя».

Продюсер не уточнил, о ком из заменённых актёров идёт речь. Возможно, он имел в виду юную Майю-Лесию Нэйлор, которая играла молодую Трисс. В апреле СМИ сообщили, что актриса умерла в возрасте 16 лет.

В описании аккаунта Альтамаркеса указано, что «Ведьмак» и вовсе запланирован на 19 октября.

Ранее Hobby World объявили о выходе на русском языке настольной ролевой игры по вселенной «Ведьмак» — её планируют выпустить в первом квартале 2020-го, книга правил уже переводится.

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