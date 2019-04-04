В сети появился шорт-лист премии имени Аркадия и Бориса Стругацких (сокращённо — АБС-премия), одной из главных наград отечественной книжной фантастики. Согласно замыслу Бориса Натановича, она вручается в двух номинациях: за лучшее художественное произведение на фантастическую тему и за лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике.

В 2019 году в шорт-лист вошли:

Проза

Нон-фикшн

  • Марианна Алфёрова . STALKER. Энциклопедия. Хроника Посещения
  • Роман Арбитман. Субъективный словарь фантастики: 145 книг, фильмов, персонажей, тем, терминов, премий, событий и так далее
  • Василий Владимирский . Сопряжённые миры
  • Вячеслав Недошивин. Джордж Оруэлл: Неприступная душа
  • Антон Первушин. Теология инопланетян. Научная фантастика в богословских трактатах
  • Павел Поляков. Стругацкие: взгляд со стороны
  • Вячеслав Рыбаков. Резьба по идеалу
  • Энциклопедия Крымской фантастики: персоналии, конвенты, обзоры, статьи (составитель В.Гаевский)

Финалисты станут известны 21 мая.

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 23.06.2018

Награду получили Андрей Лазарчук и Михаил Успенский (посмертно) за цикл романов по мотивам «Обитаемого острова» и цикл публицистических статей Марии Галины «Hyperfiction».

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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