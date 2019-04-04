В сети появился шорт-лист премии имени Аркадия и Бориса Стругацких (сокращённо — АБС-премия), одной из главных наград отечественной книжной фантастики. Согласно замыслу Бориса Натановича, она вручается в двух номинациях: за лучшее художественное произведение на фантастическую тему и за лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике.

В 2019 году в шорт-лист вошли:

Проза

Павел Амнуэль . Дело о дурном взгляде

Эдуард Веркин. Остров Сахалин

Марина и Сергей Дяченко. Луч

Александр Етоев . Я буду всегда с тобой

Михаил Савеличев . Я, Братская ГЭС…

Тим Скоренко. Эверест

Василий Щепетнёв. Исполняющий обязанности

Нон-фикшн

Марианна Алфёрова . STALKER. Энциклопедия. Хроника Посещения

Роман Арбитман. Субъективный словарь фантастики: 145 книг, фильмов, персонажей, тем, терминов, премий, событий и так далее

Василий Владимирский . Сопряжённые миры

Вячеслав Недошивин. Джордж Оруэлл: Неприступная душа

Антон Первушин. Теология инопланетян. Научная фантастика в богословских трактатах

Павел Поляков. Стругацкие: взгляд со стороны

Вячеслав Рыбаков. Резьба по идеалу

Энциклопедия Крымской фантастики: персоналии, конвенты, обзоры, статьи (составитель В.Гаевский)

Финалисты станут известны 21 мая.