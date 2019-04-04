В сети появился шорт-лист премии имени Аркадия и Бориса Стругацких (сокращённо — АБС-премия), одной из главных наград отечественной книжной фантастики. Согласно замыслу Бориса Натановича, она вручается в двух номинациях: за лучшее художественное произведение на фантастическую тему и за лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике.
В 2019 году в шорт-лист вошли:
Проза
- Павел Амнуэль . Дело о дурном взгляде
- Эдуард Веркин. Остров Сахалин
- Марина и Сергей Дяченко. Луч
- Александр Етоев . Я буду всегда с тобой
- Михаил Савеличев . Я, Братская ГЭС…
- Тим Скоренко. Эверест
- Василий Щепетнёв. Исполняющий обязанности
Нон-фикшн
- Марианна Алфёрова . STALKER. Энциклопедия. Хроника Посещения
- Роман Арбитман. Субъективный словарь фантастики: 145 книг, фильмов, персонажей, тем, терминов, премий, событий и так далее
- Василий Владимирский . Сопряжённые миры
- Вячеслав Недошивин. Джордж Оруэлл: Неприступная душа
- Антон Первушин. Теология инопланетян. Научная фантастика в богословских трактатах
- Павел Поляков. Стругацкие: взгляд со стороны
- Вячеслав Рыбаков. Резьба по идеалу
- Энциклопедия Крымской фантастики: персоналии, конвенты, обзоры, статьи (составитель В.Гаевский)
Финалисты станут известны 21 мая.
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Награду получили Андрей Лазарчук и Михаил Успенский (посмертно) за цикл романов по мотивам «Обитаемого острова» и цикл публицистических статей Марии Галины «Hyperfiction».
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