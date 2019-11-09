Организаторы конкурса фантастических рассказов «Будущее время» объявили победителей

Организаторы конкурса фантастических рассказов «Будущее время» от благотворительного фонда «Система» огласили победителей второго сезона на торжественной церемонии 8 ноября в Культурном Центре ЗИЛ.

На этот раз главной финалисткой стала биолог, научный журналист и писатель Елена Клещенко с работой «Верёвка повешенного». Она уже много лет публикует в сети рассказы на тему фэнтези и фантастики. А ранее в 2019-м её книга «ДНК и ее человек. Краткая история ДНК-идентификации» попала в короткий список премии «Просветитель».

Также в шортлист вошли:

инженер-генетик Сергей Котлов (Москва),

писатель Михаил Мавликаев (Пермь),

переводчик Владимир Прягин (Ставрополь),

руководитель проектов IT-компании Эльдар Сафин (Санкт-Петербург),

культуролог и писатель Андрей Столяров (Санкт-Петербург).

Почти все победители — уже отметившиеся ранее публицисты и писатели.

Работы из шорт-листа издадут сборником и переведут на английский язык, а авторы разделят призовой фонд в размере миллиона рублей. 500 тысяч рублей получит победитель и ещё по 100 тысяч вручат каждому из остальных пяти участников.

В состав жюри в этом году вошли: Анастасия Завозова (литературный критик, переводчик, главный редактор аудиосервиса Storytel), Сергей и Марина Дяченко (писатели-фантасты, сценаристы), Алиса Чумаченко (предприниматель, специалист в геймдев-индустрии), Григорий Юдин (социолог, философ, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ), Мария Фаликман (когнитивный психолог, переводчик, доктор психологических наук, преподаватель МГУ) и Артём Хлебников (победитель первого сезона премии, преподаватель русского языка и литературы).

Участие в жюри конкурса «Будущее время» — для нас честь и удовольствие. Тема «Дополненная личность» исключительно удачно сформулирована, нам с самого начала показалось, что она должна подтолкнуть авторов в направлении действительно научной и по-настоящему современной, даже злободневной фантастики. Так, на наш взгляд, и случилось — в шорт-листе оказались сильные и умные тексты, раскрывающие тему с разных сторон. У каждого из них есть несомненные достоинства. Марина и Сергей Дяченко

Всего на конкурс в этом году подали заявки более тысячи русскоязычных авторов из 31 страны мира (России, Украины, Беларуси, Камбоджи, Аргентины, Ирландии, Сербии, ОАЭ, Молдавии, Франции, Чехии, Швеции и других). Суммарно за два сезона организаторы получили около трёх тысяч работ.

Литературный конкурс — часть большой программы «Будущее время», которая включает в себя большую просветительскую программу. Например, прошедшим летом организаторы провели лекции отечественных популяризаторов науки вроде Аси Казанцевой и Александра Панчина.

О старте третьего сезона пока ничего неизвестно.