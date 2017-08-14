На «Бумстартере» запустили проект по сбору средств на необычную 3D-настолку «Прогеры». Для её производства издательству «Банда умников» нужно 300 тысяч рублей, и они собрали больше половины.

«Прогеры» научат детей программированию и выстраиванию алгоритмов. По сюжету игроки управляют огромными вездеходами, которые колесят по неизведанной планете и ищут на ней образцы жизни. Но управлять вездеходами непросто — тут-то и вступает в дело программирование. Игроку надо написать верный код, чтобы доставить в лабораторию образцы жизни. «Прогеры» рассчитаны на юную аудиторию от 6 до 12 лет, но не ограничены этими рамками. Сложность игры легко меняется, а у игрового поля существует около 100 вариантов раскладки — нужно всего лишь поменять местами блоки-холмы.

Розничная цена игры составит 1290 рублей, но участники проекта смогут приобрести ее за 888 рублей с автографом автора и получить в подарок набор эксклюзивных наклеек.

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