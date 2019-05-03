Открывающая сцена из грядущего мультфильма «Бэтмен против Черепашек-ниндзя»

Warner Bros. поделились небольшим отрывком из нового грядущего полнометражного мультфильма про Бэтмена. На этот раз Тёмный рыцарь имеет дело… с Черепашками-ниндзя! Не подумайте, это не просто какая-то придумка, а экранизация мини-серии комиксов Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles.

И хотя название мультфильма намекает на конфликт главных героев, на самом деле им предстоит сражаться против общего врага — по крайней мере, таков был сюжет комикса.

Поклонники отмечают, что образ Черепах напоминает дизайн из мультфильмов 2003 года.

В озвучке поучаствуют Трой Бейкер, который подарит свой голос и Бэтмену, и Джокеру, и Тара Стронг — Харли Квинн и Ядовитый плющ. Озвучивать братьев будут Даррен Крисс (Рафаэль), Кайл Муни (Микеланджело), Барон Вон (Донателло) и Эрик Бауз (Леонардо).

Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles выходят на цифровых носителях уже 14 мая. А вот релиз на Blu-ray будет доступен уже 4 июня.