Отрывок из фан-сериала «Осенние визиты» по роману Сергея Лукьяненко

В Сети появился отрывок из грядущего фанатского сериала по роману Сергея Лукьяненко «Осенние визиты». Ролик демонстрирует первые семь минут пилотного эпизода — титры и пару начальных сцен.

«Осенние визиты» снимаются группой энтузиастов из Владивостока, которые заинтересовали писателя тестовыми сценами и подходом. Лукьяненко продал им права на три года за символический рубль, чтобы посмотреть, как всё получится.

Летом 2019-го команда запустила краудфандинг на 600 тысяч рублей, которая покроет лишь часть издержек.

Указанная сумма в 600.000 рублей, сами понимаете, ничтожно мала. Она лишь покроет цветокоррекцию и некоторые траты. На проекты подобного рода студии тратят суммы на несколько порядков больше — на одну серию. Мы решили не наглеть. Соберется сумма больше — тем больше красоты наведем. Уже сейчас над проектом трудятся отличные профи в своих областях.

Выход запланирован ориентировочно на вторую половину 2021-го. Пока что команда не решила, как именно будет демонстрировать сериал — возможно, его покажут на каком-нибудь из каналов или выложат сразу на YouTube. Авторы обещают делиться со спонсорами всеми новостями. Вместе с энтузиастами работает издательство «Белый единорог», которое помогает с иллюстрациями и некоторыми материалами.

На момент публикации заметки собрано чуть выше 400 тысяч рублей, остаётся ещё 28 дней.