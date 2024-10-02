Paradox не уверена, что Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 будет успешной

Делать такие игры — не наша стратегия. Если Bloodlines 2, даст Бог, будет успешной, то триквел сделает кто-нибудь другой по нашей лицензии. Мы не так хороши <в этом жанре>, поэтому нам, вероятно, стоит позволить другим людям заняться этим.