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Paradox не уверена, что Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 будет успешной
Дмитрий Кинский
9 октября 14:25
274
1 минута на чтение
Заместитель гендиректора Paradox Маттиас Лилья признался, что Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — это нетипичная игра для издательства.
Компания была готова отказаться от игры, когда ей не понравились успехи Hardsuit Labs, но разработчики из The Chinese Room убедили руководство, что смогут сделать достойное продолжение
Paradox довольна как продвигается разработка. Однако издательство вряд ли возьмется за третью часть, даже если Bloodlines 2 окажется успешной.
Делать такие игры — не наша стратегия. Если Bloodlines 2, даст Бог, будет успешной, то триквел сделает кто-нибудь другой по нашей лицензии. Мы не так хороши <в этом жанре>, поэтому нам, вероятно, стоит позволить другим людям заняться этим.
Релиз состоится в первой половине 2025 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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