Кинокомпания Paramount решила вновь снять картину про зелёных любителей пиццы из канализации. The Hollywood Reporter сообщает, что студия уже нашла сценариста, а продюсером проекта выступит Майкл Бэй.

За сюжет новой части отвечает сценарист комедийных фильмов «Плохие слова» и «Какой счастливый день». Помимо Бэя над фильмом также работаю продюсеры Эндрю Форм и Брэдли Фуллер из Platinum Dunes (работали над хоррором «Тихое место»). Никаких подробностей сюжета пока, конечно, не сообщается.

Издание пишет, что идея возродить кинофраншизу про черепашек принадлежит Джиму Джианопулосу, новому президенту Paramount. Не исключено, что фильм станет «мягким» перезапуском.

История Черепашек-ниндзя началась ещё в 1984 году, когда свет увидела серия одноимённых комиксов от издательства Mirage. Авторы Кевин Истмен и Питер Лэрд задумывали её как пародию на супергеройские комиксы, хотя на фоне привычного нам мультсериала первые черепашки выглядят довольно мрачно.

В 1987 году студия Murakami-Wolf-Swenson запустила мультсериал, продержавшийся 10 сезонов, а в 1988 году стали выпускать игрушки по мотивам. Мультсериал, кстати, мы до сих пор вспоминаем с теплотой — не зря он вошёл в нашу подборку лучших мультсериалов детства.

Современные «Черепашки-ниндзя» вышли в прокат в 2014-м году, фильм собрал неплохие 493 млн. Сиквел не заставил себя долго ждать, и в 2016-м мы увидели менее удачный сиквел.