Актёр Патрик Стюарт в интервью изданию Digital Spy рассказал о встрече с главой Marvel Studios Кевином Файги — речь шла о возможном возвращении к роли Профессора Икс в будущих фильмах про мутантов. Артист был бы рад вновь сыграть могущественного и умудрённого годами телепата, но есть одна проблема.

Я встречался с Кевином Файги пару месяцев назад. И мы долго-долго общались. И предположили несколько сюжетных ходов, которые включали появление Чарльза Ксавьера. Но есть загвоздка… Если бы мы не сделали «Логана», тогда да, я бы вероятно смог вновь сесть в кресло-коляску ещё раз, чтобы стать Ксавьером. Но «Логан» всё отменил. Патрик Стюарт, актёр

Он также рассказал, что и его, и Хью Джекмана (сыграл Росомаху) растрогал «Логан» на мировой премьере — особенно в сцене смерти Профессора Икс. Джекман, по словам Стюарта, и вовсе «смахнул слезинку».

Нас тронула история. Мы были тронуты друг другом. Нас тронул фильм. Но вместе с тем мы решили, что прощаемся с нашими персонажами окончательно. Можно сказать, это была не просто смерть двух героев в франшизе, а прощание с нашей частью, что была с ними. Патрик Стюарт, актёр

Впрочем, завязывать с актёрской карьерой Стюарт не собирается. 23 января он вернётся к роли другого известнейшего персонажа из фантастической франшизы — капитана Пикара в сериале Amazon.