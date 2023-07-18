Первые кадры со съемок сказки «Финиста. Первый богатырь»

Прямо сейчас в Казахстане идут съемки приквела «Последнего богатыря» под названием «Финист. Первый богатырь».

И в сети уже появились первые кадры со съемочной площадки.

В центре сюжета будет Финист Ясный Сокол, который отправляется в непростое путешествие в восточные земли, чтобы всех удивить и доказать, что он все еще самый удалой богатырь. Однако там он поймет, что один в поле не воин.

Режиссером выступает Дмитрий Дьяченко, снявший «Чебурашку». А главные роли исполняют Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд и Сергей Лавыгин.

Премьера состоится 1 января 2025 года.