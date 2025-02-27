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Первый тизер мистического сериала «Гипнозис» про священника, детектива и адвоката

Андрей Квасков
27 февраля 17:31
312
1 минута на чтение
Сервис Okko выпустил первый тизер мистического сериала «Гипнозис» про трех персонажей, обладающих сверхспособностями.
Синопсис
Сериал расскажет историю трёх друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они, благодаря своим способностям, довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить нашим героям за то, что они сделали в далёком прошлом.

Главные роли сыграли Даниил Страхов («Бедная Настя»), Ростислав Бершауэр («Мылодрама»), Евгений Коряковский («Я подарю тебе победу») и другие. Режиссером стал Тимофей Жалнин («Двое»).

Дата премьеры сериала пока не раскрывается.

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