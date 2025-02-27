Первый тизер мистического сериала «Гипнозис» про священника, детектива и адвоката

Сериал расскажет историю трёх друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они, благодаря своим способностям, довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить нашим героям за то, что они сделали в далёком прошлом.