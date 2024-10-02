КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Джокер: Безумие на двоих» — это экранизация комментариев к «Джокеру» в интернете
Какие фильмы смотреть в октябре 2024? Мировые премьеры
«Ходячий замок»: фильм и книга. Как Миядзаки создал шедевр волшебного стимпанка
Какие фильмы смотреть в октябре 2024 в кино? Битва русов с азиатами

Классика

Что думали о «Звёздных войнах» в Советском Союзе
Терри Гиллиам и смысл его безумных фильмов
Новости
Первый трейлер фильма «Домовенок Кузя» с Сергеем Буруновым и Гариком Харламовым
Андрей Квасков
8 октября 13:08
169
1 минута на чтение
Компания «Атмосфера Кино» поделилась полноценным трейлером фильма «Домовенок Кузя». Это будет еще одна адаптация книг Татьяны Александровой про маленького домовенка.

По сюжету Кузя сбегает из плена Бабы-Яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти его волшебный сундучок, исполняющий желания. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски и Кузи, и сундучка, в наш мир проникла Баба Яга, и у нее есть свои коварные планы.

Главные роли в фильме исполнили Алика Смехова («Презумпция невиновности»), Марк Богатырев («Кухня») и София Петрова («Моя ужасная сестра 2»). Кузю озвучил Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов.

Премьера фильма состоится 19 декабря.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики №251 (октябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Пугающий Хью Грант в новом трейлере хоррора «Еретик» от A24

Новости

Трейлер французского анимационного сериала The Chimera Brigade
Даты выхода пока нет

Новости

World of Warcraft «спас» звезду «Игры престолов» от наркотической зависимости
Кристиан Нэйрн рассказал об этом в своей книге.

Новости

Фантаст Роберто Квалья примет участие в НФ-симпозиуме «Создавая будущее»
Мероприятие пройдет с 4 по 6 ноября

Новости

В конце первого «Джокера» главный герой должен был вырезать улыбку на своем лице
Но идею не дал реализовать Кристофер Нолан

Новости

Анонсирован «Мор 3» — игра выйдет в 2025 году
Одной из особенностей станет манипуляция со временем.

Новости

Alien: Isolation 2 находится в разработке
Пока без даты выхода.

Новости

Геймдиректор оригинальной Silent Hill 2 похвалил ремейк за новую камеру
Релиз игры состоится 8 октября.

Новости

Толкинист защитил «твист» со Странником в «Кольцах власти»: «Четкого канона не существует»
Осторожно, спойлеры!

Новости

Вышел трейлер мексиканского мода для Fallout: New Vegas
Пока без даты релиза.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты