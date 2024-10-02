Первый трейлер фильма «Домовенок Кузя» с Сергеем Буруновым и Гариком Харламовым

«Атмосфера Кино» поделилась полноценным трейлером фильма «Домовенок Кузя».

Это будет еще одна адаптация книг

Татьяны Александровой про маленького домовенка.

По сюжету Кузя сбегает из плена Бабы-Яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти его волшебный сундучок, исполняющий желания. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски и Кузи, и сундучка, в наш мир проникла Баба Яга, и у нее есть свои коварные планы.





Главные роли в фильме исполнили Алика Смехова («Презумпция невиновности»), Марк Богатырев («Кухня») и София Петрова («Моя ужасная сестра 2»). Кузю озвучил Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов.



