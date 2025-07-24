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Первый трейлер хоррора «Пять ночей с Фредди 2»

Андрей Квасков
24 июля 14:26
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Universal Pictures поделилась полноценным трейлером хоррора «Пять ночей с Фредди 2». События вновь развернутся в пиццерии, а к своим ролям вернулись: Мэттью Лиллард, Пайпер Рубио, Джош Хатчерсон, Элизабет Лэил и другие. Режиссёром фильма выступит Эмма Тамми, снявшая первую часть. Премьера «Пяти ночей с Фредди» ожидается 5 декабря 2025 года. Компания также планирует триквел, но официально ему еще не дали зеленый свет.
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